Sinner alegou "fatiga física" para desistir da competição francesa. O jovem fechou a programação do torneio nesta quarta-feira, em uma batalha diante do norte-americano Mackenzie McDonald. A partida, que começou próximo às 0h no horário local, de estendeu até às 2h20. Sinner tinha programado retornar às quadras hoje, por volta das 16h no horário local para o confronto com o australiano Alex de Minaur.