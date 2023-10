Nesta quinta-feira (05) começa o qualificatório do BT200, um dos maiores torneios de beach tennis do Brasil, que reunirá os melhores atletas do planeta em Rio Preto. São 48 duplas, no feminino e masculino, que disputarão 8 vagas para a chave principal que agitará as quadras de areia da Arena WA a partir desta sexta-feira (06). Entre as estrelas do mundo do beach tennis que estarão em Rio Preto, destaque para o espanhol Antomi Ramos, conhecido como Bruxo, e o russo Nikita Burmakin, o Mago. Ex-número 1 do mundo, a dupla volta a jogar lado a lado em Rio Preto. “Eles ficaram sem jogar juntos por mais de quatro anos e retornarão com a parceria aqui em Rio Preto. Além deles, teremos a presença de muitos outros atletas top-10. O nível está muito alto”, afirmou Augusto Laranja, um dos organizadores do torneio.