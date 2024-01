Depois de fazer um primeiro set melhor, Rublev viu a reação de De Minaur que venceu o segundo no tie-break e colocou uma quebra de frente no terceiro. O russo empatou, mas De Minaur levou no tie-break. No quarto o russo voltou a jogar bem e no quinto o físico do australiano caiu e apesar de games duros Rublev se sobressaiu salvando break-points no último game para um surpreendente pneu.