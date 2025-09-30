Rival de João Fonseca vai enfrentar Sinner na final do ATP de Pequim
Learner Tien, 19, encara o nº 2 do mundo, Jannik Sinner, na final do ATP 500 de Pequim
O ATP 500 de Pequim terá de um lado, a consistência do italiano Jannik Sinner, atual número 2 do ranking mundial. Do outro, a grande surpresa do torneio, o norte-americano Learner Tien, de apenas 19 anos, que protagoniza uma campanha notável e é conhecido do público brasileiro por ter sido o adversário de João Fonseca na final do ATP NextGen Finals.
O americano garantiu sua vaga na decisão nesta terça-feira de forma inesperada. Tien vencia o terceiro set da semifinal contra o russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, pelo placar de 4 a 0, quando o adversário se viu forçado a abandonar a partida devido a uma lesão. A campanha do jovem americano no torneio chinês já era expressiva, com vitórias sobre adversários do calibre de Andrey Rublev.
Seu oponente na disputa pelo título será Jannik Sinner, que confirmou seu status de principal favorito. O italiano superou o australiano Alex de Minaur em sets diretos na outra semifinal, demonstrando grande autoridade em quadra para avançar à final sem maiores dificuldades.
Desde dezembro, o maior freguês de João Fonseca
Curiosamente, o jovem tenista americano é, desde o NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, o maior freguês do número 1 do Brasil. Só no torneio árabe, foram duas vitórias de João Fonseca sobre o rival, a última delas, justamente, na final (vídeo abaixo).
Em março, na estreia do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no Masters 1000 de Miami, também na quadra rápida, Tien voltou a cruzar o caminho de João Fonseca. Dessa vez, o trinfo foi de virada, por 6/7, 6/3 e 6/4.
Até aqui, nenhum outro rival perdeu tantas vezes para o número 1 do Brasil quanto o americano. Aliás, os dois medem forças desde a época de juvenil, e foi contra o rival que o tenista carioca triunfou na final do US Open de 2023.
