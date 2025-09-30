Rival de João Fonseca vai enfrentar Sinner na final do ATP de Pequim

O ATP 500 de Pequim terá de um lado, a consistência do italiano Jannik Sinner, atual número 2 do ranking mundial. Do outro, a grande surpresa do torneio, o norte-americano Learner Tien, de apenas 19 anos, que protagoniza uma campanha notável e é conhecido do público brasileiro por ter sido o adversário de João Fonseca na final do ATP NextGen Finals.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O americano garantiu sua vaga na decisão nesta terça-feira de forma inesperada. Tien vencia o terceiro set da semifinal contra o russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo, pelo placar de 4 a 0, quando o adversário se viu forçado a abandonar a partida devido a uma lesão. A campanha do jovem americano no torneio chinês já era expressiva, com vitórias sobre adversários do calibre de Andrey Rublev.

O americano Learner Tien é o maior freguês de João Fonseca (Foto: Pedro Pardo / AFP)

Seu oponente na disputa pelo título será Jannik Sinner, que confirmou seu status de principal favorito. O italiano superou o australiano Alex de Minaur em sets diretos na outra semifinal, demonstrando grande autoridade em quadra para avançar à final sem maiores dificuldades.

continua após a publicidade

Desde dezembro, o maior freguês de João Fonseca

Curiosamente, o jovem tenista americano é, desde o NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, o maior freguês do número 1 do Brasil. Só no torneio árabe, foram duas vitórias de João Fonseca sobre o rival, a última delas, justamente, na final (vídeo abaixo).

Em março, na estreia do pupilo do técnico Guilherme Teixeira no Masters 1000 de Miami, também na quadra rápida, Tien voltou a cruzar o caminho de João Fonseca. Dessa vez, o trinfo foi de virada, por 6/7, 6/3 e 6/4.

continua após a publicidade

Até aqui, nenhum outro rival perdeu tantas vezes para o número 1 do Brasil quanto o americano. Aliás, os dois medem forças desde a época de juvenil, e foi contra o rival que o tenista carioca triunfou na final do US Open de 2023.