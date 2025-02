Rio Open 2025: Dupla brasileira supera desafio e avança à final

Rafael Matos e Marcelo Melo conquistaram uma vitória emocionante e avançaram à final do Rio Open. A dupla brasileira superou Mariano Navone (ARG) e Luciano Darderi (ITA) por 2 sets a 1, com parciais de (3)6/7, 6/3 e 10/5, em uma partida disputada na última sexta-feira (21). A grande final está marcada para este sábado (22), às 20h (de Brasília), e promete ser um confronto acirrado contra os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar.

Destaque do tênis brasileiro, João Fonseca foi presença importante na torcida, parece ter sido um fator motivacional para a dupla. Após um início desafiador, Rafael Matos e Marcelo Melo conseguiram reverter a situação a seu favor. Matos busca seu segundo título no Rio Open, enquanto Melo, que foi vice-campeão em 2014 e 2023, tenta conquistar sua primeira vitória no torneio.

Como foi o jogo?

O confronto com Navone e Darderi foi marcado por intensas disputas. Os adversários começaram liderando, mas os brasileiros, com o apoio da torcida, conseguiram igualar o jogo em 5 a 5. Apesar de um primeiro set bastante equilibrado, a dupla argentina e italiana levou a melhor no tie-break. No segundo set, Rafael Matos e Marcelo Melo viraram o jogo, levando a disputa para o super tie-break, onde dominaram e garantiram a vitória por 10/5.

Este torneio marca a sexta vez que duplas brasileiras chegam à final do maior evento de tênis da América Latina. Em 2019, Thomaz Bellucci e Rogério Dutra Silva se tornaram a primeira dupla brasileira a alcançar a final, embora não tenham conquistado o título.

