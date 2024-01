O evento realizado na Praia da Barrinha, em Saquarema, cidade da Região dos Lagos e que contou com a parceria com a Prefeitura Municipal de Saquarema, teve o Rio de Janeiro como o grande campeão somando 680 pontos. A equipe ficou empatada com Niterói, mas venceu por conta da pontuação do segundo time que teve 440 contra 340 da equipe niteroiense.