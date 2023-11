O Time Brasil BRB saiu na frente do confronto contra a Coreia do Sul, pelos Playoffs da Billie Jean King Cub by Gainbridge, nesta sexta-feira (10), na Arena BRB, em Brasília. A equipe brasileira abriu 2 a 0, com Laura Pigossi, número 134 do ranking WTA, vencendo Sohyun Park (#295), por duplo 6/1. Na sequência, Beatriz Haddad Maia (#11) bateu Yeonwoo Ku (#505), por 6/0 6/4.