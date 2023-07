Perguntado se estaria disposto a trabalhar com Kyrgios como treinador, Philippoussis, que deixou a equipe do grego Stefanos Tsitsipas, pontuou: "Todos podem querer ajudar alguém tanto quanto possível, mas se essa pessoa não estiver disposta a ajudar a si mesma, então não há sentido. Todos nós sabemos onde Nick está, pois ele está muito feliz por ser muito livre com a maneira como joga e por não ter um treinador. E duvido muito que vá mudar alguma coisa no aspecto físico".