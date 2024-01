O mineiro Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop desistiram do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Na madrugada desta quarta-feira (10), a dupla jogaria pelas oitavas de final diante do monegasco Hugo Nys e do polonês Jan Zielinski - cabeças de chave número 5. Mas Middelkoop sentiu uma lesão na panturrilha, e o mineiro e o holandês tiveram que dar W.O., já iniciando a recuperação para a disputa do Australian Open.