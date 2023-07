A programação desta quarta-feira está abarrotada com 121 partidas sendo 92 apenas nas categorias 14 e 16 anos com pontos no ranking sul-americano e as demais na categoria principal com previsão da estreia da paranaense Paola Dalmonico que encara Ana Sathler não antes das 16h. Estão previstos também quatro jogos das oitavas de final do masculino, incluindo o duelo de Matheus de Lima contra Pimenta a partir das 16h.