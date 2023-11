Srdjan Djokovic afirmou que o filho quebrou todas as barreiras possíveis quanto aos seus recordes no ranking e garante que Nole chegará às 500 semanas como líder da classificação. “Durante 15 anos, Djokovic foi o melhor do mundo em todas as categorias possíveis. E claro, isso incomoda a todos e não podem dizer que ele é o melhor do mundo. Federer foi o melhor durante muitos anos com 311 semanas. Quando Novak o alcançou, eles inventaram 'Bem, não. Steffi Graf está com 370 semanas. Então aconteceu com Steffi Graf e alguém inventou que alguém antes da Era Aberta havia sido o número 1 por mais de 500 semanas. Você quer que Djokovic alcance 500 semanas como número 1 ? Será assim”, concluiu o pai de Djokovic.