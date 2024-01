Ela segue no ranking virtual como a 10ª colocada com 3.028 pontos, contra 2.950 da brasileira Beatriz Haddad Maia, que no momento é a 11ª. Caso a brasileira vá uma rodada além da rival no torneio, ela entra no top 10, mas ainda há outras concorrentes, como a tcheca Barbora Krejcikova (13ª), com 2.781, e a chinesa Qinwen Zheng (14ª), com 2.780. Elina Svitolina corre por fora com chances somente se for à final ou vencer o título. Outras tenistas só ascenderiam ao top 10 com título.