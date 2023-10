“Comecei o jogo muito bem, um nível acima dele, fazendo meu jogo e as coisas caíram para meu lado no 1º set. Só que, a partir do 2º set, cansei muito física e tecnicamente e, ao mesmo tempo, ele cresceu bastante. No 3º, foi uma pena, porque cheguei a abrir 1/0 com quebra, mas ali fizemos um game duríssimo em que gastei muita energia e depois não consegui mais voltar”, avaliou Pereira.