“Hoje foi muito cansativo, mas também muito intenso. É uma emoção muito grande de quem bateu na trave muitas vezes nos últimos anos para ganhar de um top 100. Não é fácil quebrar barreiras no tênis. Há algumas semanas, perdi para o Cerundolo por 7/6 no 3º set. Então são dúvidas que fazem a gente pensar. Ali, no fim do 2º set, minha cabeça ‘bugou’ e daí acabei baixando a intensidade. Mas felizmente consegui voltar bem no 3º, sabia que tinha que atacá-lo, variar o jogo e sacar muito bem para deixá-lo desconfortável em quadra”, avaliou Luz, que ainda hoje encara o italiano Andrea Pellegrino, 191º, por vaga na semi.