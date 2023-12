Annacone já trabalhou por cinco anos com Pete Sampras: "Durante todo o tempo que estive com ele, ele ficava feliz em ir treinar, todos os dias. Não precisei lutar nenhuma vez nem tentar convencê-lo a ir treinar, ele estava sempre disposto e feliz em passar muitas horas trabalhando. Lembro-me perfeitamente de testemunhar suas sessões de preparação física com Pierre Paganini e perguntei se ele estava falando sério, na idade dele ele queria continuar fazendo essas coisas. Ele riu e redobrou o esforço", diz o treinador americano, que ainda se lembra com espanto do dedicação do ex-aluno. “Fiz exercícios muito intensos com medicine balls enquanto falava em francês com o Luthi e em inglês com o Pierre, fazia piadas intercalando os idiomas, foi incrível”, declara.