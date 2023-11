Não é necessário ingresso ou cadastro para o show. É solicitado apenas um quilo de alimento não perecível por pessoa. Todas as doações serão destinadas ao Centro de Convivência e Fortalecimento, do bairro Tapera, em Florianópolis. Após a apresentação do Dazaranha, o espaço para os amantes do beach tennis estará à disposição do público pelos próximos três meses.