Nalbandian se aposentou do tênis profissional há uma década, em outubro de 2013, quando tinha 31 anos. Ele se tornou o número 3 do ranking mundial e conquistou onze títulos no circuito ATP. Foi três vezes finalista da Copa Davis pela seleção nacional. Embora sempre tenha gostado de carros, foi somente em 2014 que estreou como piloto no Rally da Argentina. Ele foi casado por 22 anos até se separarem no ano passado. Tem dois filhos.