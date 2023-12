“Me sinto muito melhor agora do que esperava há um mês, não posso reclamar e quero aproveitar o retorno às quadras", comentou Rafa antes de tentar diminuir as expectativas dos torcedores. “Não espero muito de mim a nível competitivo porque não competi há um ano e isso é muito. Tenho consciência que este vai ser um processo difícil no início e, neste momento, a única coisa que posso aspirar é dar tudo o que tenho em quadra e me sentir competitivo. Só estou treinando com intensidade há um mês, para mim o simples fato de estar aqui é uma vitória", disse Nadal, que descobrirá quem é seu primeiro rival na noite desta sexta-feira.