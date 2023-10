Sobre as palavras de Craig Tiley, diretor do Open da Austrália, e o seu possível retorno no primeiro Grand Slam da temporada, Nadal já teve de saltar às redes sociais para negar a informação, confessando que ainda não era 100% certo. “A minha primeira ideia seria voltar na Austrália, mas ainda não posso dizer. Estou podendo treinar um pouco mais, o que para mim já é um progresso. Estou com menos dores, mas ainda sinto desconforto. Sim, se eu tivesse menos dores eu poderia te dar uma data, mas no momento não posso”, disse Rafa mais uma vez, sem saber dar uma data definitiva para seu retorno.