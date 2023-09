Ele foi questionado se sabia do risco de voltar igual a Andy Murray que operou o quadril e não consegue vencer mais títulos importantes: "Nao para nada. Eu assumi isso. É o que há. Estou muito ciente disso. No momento isso não está na minha cabeça, apenas me colocar em uma situação onde eu possa treinar e atingir um nível competitivo para poder jogar no circuito. Este é o meu sonho atual, entrar numa quadra de tênis e sentir que posso jogar competitivamente. Este é o primeiro objetivo. Depois você nunca sabe. No final, estou ciente. Se eu estou lá só para isso, para entrar em quadra e sentir que só vou sair para ser minimamente competitivo, para não fazer bagunça e tal, então não vou jogar muito. Estarei nos poucos torneios dos quais tenho vontade de me despedir. Outra coisa é que me sinto forte e competitivo para aspirar a coisas que realmente me entusiasmam, então a abordagem será diferente. Mas não posso saber disso agora. Tenho minhas diferentes opções abertas e dependendo de como me sinto, aplicarei uma ou outra. Também existe a possibilidade de eu não me recuperar e não voltar a jogar. Espero que não, mas é preciso ser realista, conhecer a dificuldade em que se encontra hoje e vivê-la com naturalidade. Sempre pensando que já foram muitos anos de carreira e que muitas coisas boas aconteceram comigo. Agora é hora de fazer isso e também sem mais frustrações do que o necessário".