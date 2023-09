Ele enfatiza que neste momento está virando a página de sua rivalidade com Djokovic: “Não sinto nada quando vejo Djokovic vencer. Se eu quisesse ser o tenista de Grand Slam da história, é disso que se trata o esporte. Mas não é uma obsessão. Não me frustra saber que alguém é melhor que eu. Acredito que, dentro das minhas possibilidades, fiz todo o possível para que as coisas corressem da melhor maneira possível para mim. Acredito que para Djokovic foi teria sido frustrante se ele não o tivesse conseguido, e talvez por isso ele o tenha conseguido. Ele teve a capacidade de amar, ele levou a sua ambição ao máximo. Eu fui ambicioso, mas com uma ambição saudável que tem me permitiu ver as coisas em perspectiva, não ficar muito bravo quando as coisas não estavam indo bem para mim. São culturas. Estou feliz com isso."