Marcelo Melo e John Peers avançaram para as oitavas de final em Wimbledon. Nesta segunda-feira (10), pela segunda rodada do Grand Slam, o mineiro e o australiano – cabeças de chave 16 - derrotaram os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 59 minutos.