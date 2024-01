Medvedev entrou em quadra em torno das 23h, no horário local, começou mal, teve quebra na frente no segundo set, sofreu o empate e pediu atendimento antes do começo do tie-break. Acabou perdendo fácil, mas aos poucos foi construindo seu melhor jogo. Teve quebra na frente para fechar o quarto set com tranquilidade, mas viu o rival virar e ficar a dois pontos com 40 iguais no 4/5. O russo sacou bem, levou ao tie-break, fechou e sobrou no set final.