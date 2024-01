"Primeiro set abaixo nosso e muito deles, muito rápido, bastante mérito deles, mas nós não dificultamos. Foi importante ter devolvido a quebra cedo no segundo set pra não deixar escapar e a partir dali encaixamos e nos encontramos melhor no jogo. Eu saquei 4 a 2 a seguir, perdemos esse game duro, no tie-break mantivemos firme de cabeça. No terceiro set não aproveitamos um 0/40, no 4/5 sacamos 0/40, salvamos cinco match-points, tivemos méritos com cinco primeiros saques, nem precisamos jogar os pontos. No super tie-break foi pegado ponto a ponto com bons pontos e conseguimos essa vitória. Importante vitória para a nossa dupla, seguimos confiantes para seguir no torneio", destacou Matos.