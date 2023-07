"Semana de superação e orgulho por termos conseguido finalizar nossa III Copa Instituto Icaro DM Tênis, mesmo com o tempo instável conseguimos realizar o torneio com todas as categorias de simples e duplas. Agradeço aos atletas, equipe de arbitragem, equipe de manutenção e patrocinadores por acreditarem em nosso torneio, contamos com todos para a quarta edição", destacou Leandro Vicenzi, diretor do evento.