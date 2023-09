O presidente da CBT, Rafael Westrupp, explicou que a escolha foi pautada no peso que o ex-atleta tem na modalidade. “Primeiro, gostaria de agradecer o trabalho do Juca Russo, que esteve conosco ao longo dos anos. O Marcus foi um dos precursores do Beach Tennis e é uma lenda do nosso esporte, não só pelas conquistas, mas sobretudo pelo caráter e pela retidão na postura. Isso deixa a CBT muito tranquila no trabalho a ser conduzido. Entendemos que é um privilégio para os atletas infantojuvenis estarem em contato com uma pessoa da envergadura do Marcus”, comentou.