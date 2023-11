Começa, nesta quarta-feira, a partir das 14h, o Macena Open, o maior torneio do circuito mundial de Beach Tennis do mundo com chancela da Federação Internacional de Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis que tem ao todo 1.702 atletas. A competição terá o primeiro dia do qualifying no profissional para definir as últimas vagas na chave principal da competição realizada na Praia do Francês, em Marechal Deodoro (AL). A premiação total é de US$ 35 mil e os campeões do masculino e do feminino levam 470 pontos para casa.