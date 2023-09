Luisa e Brady, que jogam o primeiro torneio juntas, tiveram set-point na devolução no primeiro set, mas as rivais salvaram. Conseguiram o triunfo no detalhe no tie-break. O jogo seguiu apertado e a dupla da brasileira foi quebrada no último game perdendo por 7/5. No terceiro a quebra veio com belas bolas da americana. Brady sacou para a vitória e mais drama. Após abrirem 30 a 0, as rivais empataram. Brady e Luisa fecharam apenas no terceiro match-point após Luisa antecipar jogada e matar na rede com voleio cruzado.