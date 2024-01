O atraso de três horas por conta da chuva fez com que sua partida ao lado da holandesa Demi Schuurs fosse adiado. A partida estava programada para a quadra 14 e foi remanejada para a noite desta quarta-feira (17) - tarde de quinta-feira (18) na Austrália -, começando por volta das 22h30 (de Brasília), no segundo jogo do mesmo local. Elas encaram a romena Sorana Cirstea e a croata Donna Vekic.