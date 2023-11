Luisa Stefani está em Brasília e jogará no sábado (11) pela Billie Jean King Cup no confronto contra a Coreia do Sul que começa nesta sexta-feira (10). A tenista terá Beatriz Haddad Maia como parceira no que está previsto como último jogo do confronto que vale vaga no Qualifier da temporada 2024. As duas enfrentarão Booyoung Jeong e Dayeon Back. O time tem ainda Laura Pigossi, Ingrid Martins e Carol Meligeni. A capitã é Roberta Burzagli.