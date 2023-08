Luisa Stefani, 16ª colocada do ranking mundial, estreou com o pé direito no WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, torneio no piso duro com premiação de US$ 2,78 milhões. Na noite desta quarta-feira (16), Luisa e a russa Anastasia Pavlyuchenkova derrotaram a dupla da bielorrussa Aliaksandra Sasnovich e a russa Ekaterina Alexandrova por 6/2 6/0 após uma hora de partida.