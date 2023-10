Luisa Stefani comentou a vitória desta quarta-feira: "(Foi) Ótimo jogo, uma ótima vitória. No primeiro set foi duro, acabou sendo no detalhe. Já no segundo (set), a gente começou super bem, contando com alguns erros delas e aproveitando oportunidades também, e mantivemos o embalo até o final do set. No match-tiebreak, a gente elevou o nível salvamos alguns pontos muito bons, com bons reflexos e alguns pontos pontos. Então foi um baita tiebreak e é assim que tem que jogar para vencer adversárias como elas. Estou muito feliz com a vitória", completou.