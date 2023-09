Luisa Stefani, número 10 do mundo, foi derrotada na primeira rodada do WTA 500 de Tóquio, no Japão, evento no piso duro com premiação de US$ 789 mil. A paulistana e a mexicana Giulia Olmos caíram diante das russas Anastasia Pavlyuchenkova e Veronika Kudermetova por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3-7) e 10-8, nesta segunda-feira (25). Agora, Luisa segue para o WTA 1000 de Pequim, na China, onde atuará ao lado da carioca Ingrid Martins, com quem foi campeã no WTA 125 de Montevidéu, no Uruguai, no final do ano passado.