"Acho que o que ele fez nos últimos dois meses, a confirmação do trabalho duro, o aproximou do objetivo. Ele precisava de certas experiências para se sentir confortável nesse caminho. No final de 2022, disse que lamentava que Jannik não tivesse disputado partidas importantes contra os maiores jogadores. Agora ele não tem mais nada a aprender. Ele começou vencendo seu primeiro Masters 1000, depois venceu todos os Nº 1 do mundo. Ele chegou à final em Turim e perdeu porque estava muito cansado depois de uma semifinal difícil contra Medvedev. Mas quando ele saiu da quadra, sua mente já estava no time e na Copa Davis", destacou o croata.