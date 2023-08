Pensando nisso, a Liga Tênis 10, movimento em prol do crescimento do tênis no Brasil, realizará um torneio para crianças de 5 a 10 anos na B.Sports Tennis, academia onde a atleta deu seus primeiros passos no tênis, e uma palestra com foco em mentoria familiar com a administradora Alessandra Stefani, mãe de Luisa. O evento tem como objetivo apresentar o universo dos torneios e o papel fundamental dos pais no direcionamento e suporte aos jovens tenistas.