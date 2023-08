Tenista número 2 do Brasil e cabeça de chave 4 do torneio, Laura Pigossi, 144ª no ranking da WTA, chega a Brasília motivada pelo título do ENGIE Open – ITF W60 de Feira de Santana, no último domingo, e sua maior conquista até aqui no circuito. A paulista faz sua estreia contra a jovem conterrânea Olivia Carneiro, de 17 anos, convidada da organização e ainda sem ponto na WTA.