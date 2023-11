Sobre o MundoTênis Open, Laura comentou suas expectativas: "Pra mim é sempre incrível ter a oportunidade de jogar no Brasil em um evento tão grande, é algo que me deixa muito motivada. Jogar na frente dos brasileiros mexe muito comigo, não vejo a hora de estar jogando em Floripa e estar representando o país", destacou Pigossi que é mais uma atração confirmada no evento que terá a presença da australiana Ajla Tomljanovic, a jogadora responsável por por derrotar Serena Williams no último jogo da carreira da americana de 23 Grand Slams na terceira rodada do US Open do ano passado em uma grande partida na quadra Arthur Ashe lotada para 24 mil pessoas em Nova York. Ela fez quartas de final no Aberto dos Estados Unidos em 2022 e soma outras duas quartas de Majors em Wimbledon em 2021 e também em 2022 e fez oitavas em Roland Garros em 2014.