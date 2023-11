A bancada, junto com Andy Roddick e Jim Courier, discutia a partida com vitória de Alexander Zverev sobre Rublev por um duplo 6/4 em Turim e Roddick deu risadas do comentário de Kyrgios: “Fisicamente e no nível do tênis ele é muito bom, mas acho que ele precisa melhorar seu gerenciamento emocional em quadra, para não ficar tão irritado e frustrado. Acho que poderia ajudá-lo nisso, me ofereço para ser seu treinador mental ”, disse o australiano, provocando risadas de Roddick e Courier. Ambos apoiaram a opinião de Nick e consideraram que o russo tem espaço para melhorias no retorno e no segundo serviço, além de poder incorporar o drop shot como arma alternativa.