Número 12 do ranking mundial da Federação Internacional de Tênis, Julia Nogueira, natural de Araraquara (SP), e que treina na Arena Pinheirinho, em Vinhedo (SP), venceu duas partidas nesta sexta-feira no primeiro dia do Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, com premiação de US$ 50 mil. O torneio é um dos Grand Slams do esporte.