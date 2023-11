Nogueira começou o ano atuando ao lado de Joana Cortez, depois atuou com Veronica Visani e Raquel Iotte até firmar parceria com Marcela Vita. As duas conquistaram o troféu do BT 200 de Normandia, em Porto Rico. Julia ainda venceu outro BT 200 no mesmo país, em Rio Grande, ao lado de Vitória Marchezini. Ao todo foram quatro canecos somando mais dois BT 10 com Stephanie Rondon em Valinhos e Vinhedo. Ela ainda foi semifinalista do Mundial de Cesenatico, na Itália, semifinalista do Sand Series de Parnu, na Estônia, e Valinhos (SP) e semi no BT 400 de Marechal Deodoro (AL), o Pure Beach.