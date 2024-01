- Recebi a mensagem ontem, não sabia que o Thiago Wild não iria jogar, o capitão me ligou. Mudou todo o planejamento e calendário, pois iria jogar um challenger em Piracicaba. (A convococação) Era uma oportunidade irrecusável, uma experiência incrível, teria que ir. Estou muito contente e agora é só desfrutar. Representar as cores do Brasil é um sonho, creio que para todo mundo - disse Fonseca, que terá no time Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Gustavo Heide e Rafael Matos.