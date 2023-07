Primeira tenista desde Serena Williams a vencer 3 tops 10 numa mesma campanha em Wimbledon, Jabeur reconhece que o sorteio da chave este ano foi bastante complicado pra ela: "Acho que este ano o sorteio é muito mais complicado, tive que jogar com jogadoras incríveis que não só jogam bem em qualquer superfície, mas também são incríveis na grama. Tem sido muito desafiador, talvez seja bom, isso me dá confiança para estar pronto para a final. Também pegar esse ritmo de jogo com um ótimo tênis vai me ajudar a estar pronto para as próximas partidas”.