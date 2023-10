O Brasil está no centro mundial do esporte com a realização de três dos sete eventos da série Sand Series na temporada, algo destacado pela entidade que rege o esporte: "É correto dizer que o Brasil é o local do Beach Tennis no momento. A ITF está comprometida em fazer o Beach Tennis um esporte global e nós controlamos onde esses Sand Series ficam alocados e que o esporte fique ativo ao redor do mundo e não somente no Brasil. Mas claro que aqui é que lidera o esporte no mundo e mostrando a outras nações que possam vir"