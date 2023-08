Hugo Russo, número 19 do mundo, atleta da Juca BT, que dá aulas no CT Lucas Sousa, em Campinas (SP), e o paulista Leonardo Branco derrotaram a dupla cabeça de chave 3 formada pelo russo Nikita Burmakin, 4º do mundo, e o italiano Doriano Beccaccioli, 9º colocado, por 6/7 (7/5) 7/6 (7/5) 10/5 nas oitavas de final. Mais cedo, na primeira rodada, eles haviam passado pela dupla do alemão Alexander Bailer e do italiano Alessandro Branchini por 6/0 6/4. Neste sábado, a dupla busca vaga na semifinal contra a dupla cabeça de chave 5 do letão Maksmilians Andersons e o francês Theo Irigaray: "Jogo bem legal, bastante superação mental, dois tie-breaks normais e um match tie-break. Estamos muito felizes, agora vamos descansar e focar para mais um desafio neste sábado", destacou Hugo.