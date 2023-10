Atleta da Beach Sports Areia, HugoRusso, que treina em Campinas, no CT Lucas Sousa, conquistou, no fim da noite deste domingo, o título do BT 200 de São José do Rio Preto (SP), jogando ao lado de Leonardo Branco. O evento distribuiu US$ 15 mil em premiação e ofereceu mais de 200 pontos na tabela mundial da Federação Internacional de Tênis.