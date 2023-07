O atleta que treina no Resenha, em Sorocaba (SP), disputa evento BT 100 na cidade a partir de sexta-feira, 14, até domingo, 16, ao lado de Felipe Roman, 33º colocado. O evento tem premiação de US$ 10 mil. Na sequência embarca para Parnu, na Estônia, onde disputa o Sand Series local com premiação de US$ 50 mil. Ele atuará com Daniel Mola, 16º do ranking, em evento que começa no dia 21 de julho. A partir do dia 27 disputa o BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, com premiação de US$ 35 mil.