— Cheguei a um ponto em que continuei salvando essas chances e fiz isso de uma forma que realmente não me importei que ele me quebrasse, porque pensei que ele merecia me quebrar. Joguei solto. Para ser honesto, eu não deveria ter enfrentado tantos pontos de quebra. Eu deveria ter jogado melhor meus games de saque e não ter me encontrado nessa posição — revelou o americano.