Ali, o brasileiro teve um início muito sólido, confirmando saque com firmeza e vencendo pontos nos games do rival. Assim, chegou a quebra no 5º game, mas não sustentou a vantagem e tomou a devolução de quebra no 8º game e precisou salvar dois match-points para manter-se no jogo. Felipe então conseguiu a quebra no 11º game e fechou com game de saque sólido e vibrou com o feito na carreira.