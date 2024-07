Felipe Meligeni perde chances e se despede de Wimbledon

Felipe Meligeni em Wimbledon (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 01/07/2024 - 10:47 • Londres (Inglaterra)

Felipe Meligeni, número 145 do mundo e que havia passado pelo qualifying, foi eliminado, nesta segunda-feira, na primeira rodada de Wimbledon diante do experiente croata Borna Coric, 89º e ex-top 15.

O brasileiro foi superado pelo rival por 3 sets a 0 com parciais de 6/3 7/6 (7/2) 6/3 após 2h12min na quadra 7 do All England Club. Esta foi a primeira aparição do campineiro no Grand Slam jogado na grama e mais tradicional torneio do tênis. Foi seu terceiro Major na carreira. Ele passou os qualies de Roland Garros e do US Open - torneio em que avançou até a segunda rodada.

Felipe disparou 25 winners e cometeu 33 erros não-forçados no encontro. Além disso teve seis chances de quebra desperdiçadas. O brasileiro teve suas primeiras duas oportunidades no começo do primeiro set, não converteu e logo a seguir no quarto game. Coric foi mantendo com consistência seu serviço e fechou por 6/3 em 35 minutos.

No segundo set o jogo foi saque a saque e no tie-break Coric foi mais eficiente. Felipe reclamou de uma bola duvidosa e perdeu um pouco o controle. No terceiro set, o brasileiro teve novas chances logo no começo, não aproveitou, depois foi quebrado e viu Coric desgarrar no placar, fechando com erros do brasileiro.