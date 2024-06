Bia Haddad conhece a chave em Wimbledon

Bia Haddad em Wimbledon no ano passado (Foto: AELTC)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 28/06/2024 - 10:47 • Londres (ING)

A brasileira Bia Haddad Maia, número 20 do mundo, conheceu, na manhã desta sexta-feira (28), o caminho na chave de Wimbledon.

Na estreia, Bia Haddad encara a polonesa Magdalena Frech, 56ª do ranking da WTA. A brasileira ganhou os dois confrontos anteriores, sendo um deles na campanha do título do WTA de Birmingham, em 2022, na grama.

Se passar, a adversária de Bia sai do confronto entre a norte-americana Lauren Davis, 286ª e ex-top 30, e a colombiana Camila Osorio, 78ª. Em uma potencial terceira rodada, Bia Haddad pode enfrentar a norte-americana Danielle Collins, 11ª ranking e campeã neste ano do Masters 1000 de Miami.

A chave da tenista número 1 do Brasil ainda tem um possível confronto com a tcheca Marketa Vondrousova, 6ª do ranking e atual campeã de Wimbledon, nas oitavas de final. E nas quartas, Bia pode encarar a polonesa Iga Swiatek, líder do ranking e atual campeã de Roland Garros.

Bia Haddad defende 240 pontos das oitavas de final de Wimbledon do ano passado. Ela desistiu ainda no primeiro set do jogo com a cazaque Elena Rybakina com dor na região lombar.